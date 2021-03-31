Антимонопольний комітет оштрафував АЗС групи Коломойського на 4,7 млрд гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За даними пресслужби, мова йде про ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

АМКУ встановив, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "АВІАС" (проєкт "АВІАС"). У цьому проекті беруть участь близько 1625 автозаправних станцій. Ці АЗС працюють під різними брендами у всіх регіонах України. Загалом їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

За даними комітету, оператори АЗС, у т. ч. ПАТ "Укрнафта", закуповували у ПАТ "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне. У АМКУ вважають, що така погоджена поведінка учасників проєкт "АВІАС" порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку, а ціни на світлі нафтопродукти в мережі "АВІАС" встановлювалися в антиконкурентних умовах.

"Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення", - заявила після засідання 30 березня голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.

Антимонопольний комітет розпочав розслідування справи у 2016 році. У 2018 всім відповідачам направлено подання про попередні висновки. Однак рішення було оскаржено в суді.

У 2020 році Верховний суд наголосив, що ухвалення рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції належить до виключної компетенції Антимонопольного комітету України та не може бути заборонено в порядку забезпечення позову. За матеріалами РБК-Україна.