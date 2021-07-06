Автоматизований арешт і списання коштів з рахунків: нова система починає працювати

З 6 липня на рахунки боржників у банках будуть накладатися автоматизовані арешти й відбуватися списання коштів за рішенням суду та на вимогу державних і приватних виконавців

Міністерство юстиції ще 16 квітня 2019 року видало наказ No1203/5 про затвердження порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках у рамках виконавчого провадження про стягнення аліментів. Він стосувався тільки неплатників аліментів.

23 березня 2021 року Мін`юст наказом No106/5 розширив процедуру автоматичного арешту рахунків і списання коштів і на інших боржників - за якими є рішення суду і вимога державних і приватних виконавців.

Це можуть бути борги за кредитом, комунальні борги, борги за зарплатами, несплачені штрафи за порушення Правил дорожнього руху тощо.

Наказ Мін`юсту набув чинності 6 квітня, але в ньому містилася норма про відстрочення на три місяці для того, щоб держоргани встигли підготуватися до введення нової системи. Три місяці минули 6 липня.

Крім того, ще в лютому до своїх правил вніс зміни НБУ: він зобов'язав банки надавати інформацію про рахунки боржника та суму коштів на них.

В Україні вже запущена і працює Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Алгоритм її роботи наступний.

- державний чи приватний виконавець за допомогою АСВП направляє у банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;

- банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні надати інформацію про їх наявність;

- виконавець через АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;

- банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;

- виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;

- банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;

- кошти надходять до стягувача боргу.

Мін`юст роз'яснив, що арешт і списання поширюється тільки на суму існуючої заборгованості (підтвердженої рішенням суду). Коштами понад цю суму боржник може розпоряджатися і далі.

Сума списання може перевищити суму боргу - до неї увійдуть або можуть увійти виконавчий і судові збори, витрати на виконавчі витрати, штрафи і пені за простроченою заборгованістю.

Арешт і списання можуть бути накладені і на т.зв. соціальні рахунки - на які надходять пенсія, зарплата, стипендія, соцдопомога.

Якщо коштів на банківських рахунках виявиться недостатньо для виплати всієї нарахованої суми, ту, якої бракує, можуть стягнути вже за рахунок іншого майна.

Станом на квітень 2021 року до АСВП підключилися сім банків: Приватбанк, Таскомбанк, Універсал Банк (зокрема, monobank),Оксі Банк, Восток, Індустріалбанк, ПроКредит Банк.

Ще 44 банки тестували систему, 11 налаштовували її роботу.

Тобто 62 з 72 банків готові або готувалися до використання АСВП - і це тільки станом на квітень.

За матеріалами nv.ua