Банк, який бере участь в українській програмі "5-7-9%", заявив, що кредити витрачають не за призначенням - ЗМІ

У межах чинної в Україні програми "Доступні кредити 5-7-9%" пільгове фінансування одержує платоспроможний бізнес, а не той, який серйозно постраждав через COVID-19. Лист про це в Національний банк України (НБУ) і Міністерство фінансів України надіслали представники міжнародних банків, які працюють у програмі, повідомила 9 серпня "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

Послання до НБУ і Мінфіну підписав від імені Форуму провідних міжнародних фінансових установ (12 з таких банків працюють в Україні) голова правління "Райффайзен банку" Олександр Писарук, стверджує видання. У листі нібито просять обмежити видання кредитів.

"Писарук від імені членів форуму заявляє, що бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину, та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу. Іншими словами, кошти платників податків, спрямовані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства", - пише "Економічна правда".

Видання цитує витяги з листа.

"Якщо за даними "Райффайзен банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування. Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки", - пояснюють банкіри.

Така ситуація характерна не тільки для "Райффайзен банку", але саме через цю фінустанову видано найбільше кредитів у межах програми "5-7-9%".

"У листі наголошується, що програма містить низку ризиків для позичальників та економіки. Зокрема, позичальники, які беруть антикризові кредити під 0%, ризикують, що в якийсь момент державі забракне коштів для виплати компенсацій. [...] Це може призвести до відтермінованих реструктуризацій і навіть до дефолтів, попереджають представники форуму", - пише видання.

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Програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу стартувала в Україні в лютому 2020 року. Її реалізує Фонд розвитку підприємництва. У Міністерстві фінансів повідомляли, що програма передбачає створення умов для здешевлення й доступності кредитів через компенсацію відсоткової ставки до рівня 5%, 7% і 9% річних за кредитами в національній валюті, а також надання часткових гарантій.

Станом на 9 серпня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 33 банками в межах цієї програми. У Кабміні кажуть, що з початку програми банки-учасники видали 21 545 кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн. За матеріалами Гордон.