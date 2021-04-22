Банки фіксують зростання попиту бізнесу й населення на кредити, - опитування

Позитивні настрої банків стосовно динаміки кредитування у IV кварталі 2020 року збереглися наприкінці І кварталу поточного року: попри очікування впровадження нових карантинних обмежень, попит на кредити збільшився з боку бізнесу й населення, зокрема попит на іпотеку був найвищим за всю історію спостережень, свідчить опитування НБУ.

Банки відзначили помірне пом'якшення стандартів як корпоративного, так і роздрібного кредитування, спрогнозували подальше зростання фондування від населення й корпорацій та очікують підвищення ризиків у ІІ кварталі.

Попит на кредити пожвавився, умови кредитування пом'якшилися

У січні-березні 2021 року попит на бізнес-кредити зріс, найбільше - на позики МСП, гривневі та довгострокові кредити. Головними чинниками пожвавлення попиту залишаються зниження відсоткових ставок, потреба підприємств у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, а також реструктуризація боргів. Пом'якшення кредитних стандартів для бізнесу банки пояснюють високим рівнем ліквідності, посиленням конкуренції з іншими банками, а також поліпшенням очікувань стосовно загальної економічної активності та розвитку окремих галузей, передусім для МСБ.

Зниження відсоткових ставок є головною причиною пом'якшення умов кредитування. Майже чверть опитаних респондентів відзначили збільшення рівня схвалення заявок на бізнес-кредити та пом'якшення вимог до розміру кредиту.

Понад 80% фінустанов оцінили боргове навантаження корпоративних позичальників як середнє, водночас для великих підприємств оцінка є вищою порівняно з МСП.

Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль. Кредитну активність позичальників стимулювали зниження відсоткових ставок, покращення споживчих настроїв та перспективи розвитку ринку нерухомості. Зміни попиту на іпотеку банки оцінили найвище за всю історію спостережень.

Стандарти кредитування домогосподарств незначно пом'якшилися, більшою мірою за споживчими позиками завдяки конкуренції як між банками, так і небанківськими фінансовим установами. Пом'якшенню стандартів іпотечного кредитування сприяли позитивні очікування перспектив ринку нерухомості.

Рівень схвалення заявок на іпотечні та споживчі кредити помірно збільшився завдяки зменшенню відсоткових ставок.

Рівень закредитованості домогосподарств є низьким, переважно за оцінкою великих банків.

У І кварталі чверть учасників опитування дещо погіршили оцінки кредитного ризику. Переважно великі банки відзначили несуттєве зростання процентного ризику й ризику ліквідності за одночасного зменшення валютного та операційного ризиків.

Позитивні очікування перспектив кредитування зберігаються

Учасники опитування позитивно оцінюють перспективи кредитування в наступні 12 місяців: 78% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля корпорацій, 82% - домогосподарств. Це найвищі з 2015 року оцінки приросту кредитного портфеля населення, втім, окремі великі банки очікують певного погіршення його якості.

Оптимізм респондентів стосовно подальшого нарощування фондування зріс: 77% опитаних очікують збільшення депозитів домогосподарств, 78% - коштів підприємств.

У найближчі три місяці банки прогнозують зростання ризиків: кредитного, процентного та ризику ліквідності.

Опитування проводилося із 19 березня до 09 квітня 2021 року серед кредитних менеджерів 23 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 88%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України. За матеріаламиFinBalance.com.ua