Безробіття в Україні: ексміністр дав пораду чинній владі

В Україні внаслідок коронакризи зростає рівень безробіття. Як можна стимулювати збільшення кількості робочих місць, розповів колишній міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі каналу "Україна 24".

"Звичайно, це інвестиції, це самий ринковий і дієвий механізм. Створюються робочі місця, впроваджуються нові технології. Це певний стимул для розвитку.

Є якісь адміністративні механізми, коли, наприклад, прем'єр-міністр говорить, що завдяки "Великому будівництву" вдалося створити таку-то кількість робочих місць, але я в таке не вірю, це тимчасова історія", - сказав він.

Данилюк розповів, на чому має зосередитися держава.

"Що ми бачимо зараз: економіка впала - на щастя, не так, як прогнозувалося, бо допомогли зовнішні ринки. Дуже сильно постраждав малий і середній бізнес. А це, в принципі, майбутнє України, де має створюватися найбільше робочих місць. Мені здається, саме тут потрібно сконцентрувати допомогу держави, і якщо подивитися на інструменти, які зараз застосовуються, я б сказав, що вони не дуже ефективні.

Наприклад, мікрофінансування, яке зараз активно рекламується урядом, - не дуже багато людей отримує ці кредити, тому що процедури занадто складні. І який тоді сенс, якщо ти не можеш отримати цей кредит? Також я б подумав над якимись грантами на відкриття малого бізнесу. Потрібно шукати всі механізми, щоб підтримати робочі місця, які можуть бути втрачені, або створити нові. Потрібно, щоб люди мали роботу і відчували себе захищеними", - сказав він. За матеріалами Україна 24.