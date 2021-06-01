Білорусь і далі постачатиме бензин А-95 в Україну - ЗМІ

Білоруська нафтова компанія (БНК) доправить у червні в Україну приблизно 10 тис. тонн бензину марки А-95. Про це 31 травня поінформувало видання enkorr із посиланням на джерело в нафтовій галузі Білорусі.

У повідомленні йдеться про те, що рішення було ухвалено в понеділок після резонансу, якого набула новина про намір БНК зупинити постачання бензину А- 95 у червні.

За словами директора "Консалтингової групи" А-95 "Сергія Куюна, постачання білоруського бензину не сильно вплине на ситуацію на ринку України.

"Правду кажучи, 10 тис. тонн не сильно відрізняється від нуля, але все ж. За оперативними даними, українські компанії вже викупили весь вільний обсяг бензину на литовському НПЗ "Орлен Летува", деякі вже законтрактувалися по морю. Щось дасть Кременчук (Кременчуцький нафтопереробний завод. - "ГОРДОН")", - написав Куюн у Facebook.

28 травня Куюн повідомляв у Facebook, що частка білоруського бензину марки А-95 на ринку України становить 50%. "Завдання стоїть нестандартне - знайти 50 тис. тонн "п'ятого", - підкреслив експерт.

**

На початку травня повідомляли про скорочення постачання дизельного палива і бензину в Україну у зв'язку з плановим ремонтом Мозирського НПЗ і внаслідок невизначеності з постачанням нафти на "Нафтан" після відновлення американських санкцій. Через це обсяг відвантажень українським контрагентам на період ремонту був зрізано на 35% - із 240 до 150 тис. тонн. Згодом Мозирський НПЗ переніс початок ремонту з 15 травня на 1 червня, писало enkorr. За матеріалами Гордон.