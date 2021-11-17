Білорусь із 18 листопада призупиняє постачання електрики в Україну - БелТА

Міністерство енергетики Білорусі заявило, що з 18 листопада призупиняє постачання електроенергії в Україну.

Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

"Постачання електроенергії в Україну буду припинено з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії у рамках контрактних відносин", - передає БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі.

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - сказали у пресслужбі.

Крім того, як передає Reuters, білоруський оператор нафтопроводу "Гомельтранснафта Дружба" на три дні обмежив потоки нафти до Польщі через позапланове технічне обслуговування.

"Ремонт на одній із ліній нафтопроводу розпочався у вівторок, 16 листопада, і місячний план постачання нафти не переглядався", - повідомляється із посиланням на прессекретаря "Транснафти". За матеріалами UA: Суспільне Новини.