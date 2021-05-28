Білорусь на пів року обмежила імпорт ряду українських товарів

Білорусь впровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів строком на шість місяців

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки.

Згідно з повідомленням, Білорусь 26 травня запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Це рішення набере чинності через десять днів після публікації і розраховане на шість місяців.

За інформацією Мінекономіки, обмеження стосуються кондитерських виробів, шоколаду, соків, пива, плит ДСП і ДВП, шпалер, туалетного паперу і упаковки, цегли, керамічної плитки, шкільних ампул, сільгосптехніки для сіяння, пральних машин та меблів.

У відомстві зауважили, що вважають такі дії необґрунтованими та дискримінаційними, оскільки режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі.

Зазначається, що уряд наразі проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків таких дискримінаційних дій уряду Білорусі. За матеріалами Еспресо TV.