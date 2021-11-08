Білорусь повідомила учасників енергоринку України про зупинення постачання електроенергії - ЗМІ

8 листопада учасники енергоринку України отримали листа від держпідприємства "Беленерго", в якому йдеться про зупинення постачання електроенергії. Про це пише "Економічна правда".

У листі наголосили, що з листопада постачання електроенергії в об'єднану енергосистему (ОЕС) України не здійснюватимуть.

Документ отримало кілька учасників ринку, зокрема компанія "Енергоатом".

"Економічна правда" наголошує, що наразі невідомо, чи отримали листа всі учасники енергоринку України. Видання не відкидає, що імпортувати електроенергію з Білорусі зможе лише одна чи кілька компаній.

За даними "Укренерго", 8 листопада Україна імпортує з Білорусі 400 МВт електроенергії до ОЕС.

Позафракційний нардеп Євген Шевченко, відомий своїм позитивним ставленням до Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, розповів "Економічній правді", що рішення "Беленерго" зумовлене відсутністю економічної вигоди для експорту електроенергії до України.

За його словами, лист стосується лише рамкових угод, тож імпорт технічно може відбуватися і надалі.

"Беленерго" повідомило 6 листопада у Telegram про відновлення постачання електроенергії в Україну. Згідно з контрактом, постачання здійснюватимуть протягом листопада.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус написав у Telegram 6 листопада, що Україна імпортує з Білорусі 5 МВт електроенергії.

За його словами, імпорт здійснює лише одна компанія - ТОВ "ТЕТ груп", колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Вона єдина отримала електроенергію з білоруського боку, хоча раніше ніколи її не імпортувала, зазначив Герус. За матеріалами Гордон.