Білорусь заявила про початок експорту електроенергії в Україну

З 6 листопада електроенергія з Білорусі почала надходити в українську енергосистему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики Білорусі.

"Відповідно до підписаного контракту, постачання будуть здійснюватися протягом листопада", - повідомляє міністерство.

Графік постачання сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми й потужностей генерувального обладнання, відзначили в Міненерго Білорусі.