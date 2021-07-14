Більшість пенсіонерів в Україні отримує менш як 2500 гривень на місяць

Станом на 1 липня 2021 середня пенсія в Україні становила 3778,8 грн на місяць, тобто на 54 грн більше, ніж на 1 квітня 2021 і на 608,6 грн у порівнянні з роком раніше - на 1 липня 2020. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Уточнюється, що 4,195 млн, або 38,3% українських пенсіонерів (всього - 10,968 млн осіб) отримують 2478,2 грн в місяць. Пенсія для 2,131 млн, або 19,4% становить 3441,3 грн. Також 15,6% або 1,716 млн осіб отримують 1841 грн.

Традиційно найвища середня пенсія в Києві - 5177,5 грн. У Донецькій області пенсіонери отримують 4921,8 грн, в Луганській - 4564,7 грн. Вище середнього показника по країні пенсії в Дніпропетровській (4292,1 грн), Запорізької (4000,8 грн) та Харківській областях (3840,4 грн).

Найменші середні пенсії - в Тернопільській (2927,6 грн), Закарпатській (3000,5 грн) та Чернівецькій (3034,2 грн) областях.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зросли пенсійні виплати.

Крім того, з 1 жовтня 2021 року відповідно до постанови Кабінету міністрів буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 грн для пенсіонерів у віці 75 - 80 років.

При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється в розмірі 2500 грн при наявності страхового стажу 20/25 років і більше. Так, підвищення пенсій з 1 жовтня торкнеться майже 1 млн пенсіонерів.

Також з 1 грудня 2021 року у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів старше 65 років при наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 (40% від збільшеної МЗП з 6 500). За матеріалами ZN,UA