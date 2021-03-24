Блінкен на зустрічі з Маасом підкреслив, що США проти "Північного потоку - 2" - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен ввечері 23 березня у Брюсселі зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, поінформував представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн була короткою, вони обговорили двосторонню співпрацю, Афганістан і будівництво "Північного потоку - 2", указано в заяві Прайса, опублікованій на сайті Держдепу.

"Держсекретар Блінкен наголосив на прихильності США роботі із союзниками й партнерами щодо протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі підкреслив, що США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", - заявив Прайс.

Блінкен і Маас акцентували на тому, що двостороння, американо-європейська і трансатлантична співпраця відіграє важливу роль у протистоянні спільним викликам і можливостям, додав представник Держдепу.

Держсекретар США перебуває з візитом у Бельгії з 22 березня, він повернеться до США завтра.

Напередодні Блінкен зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і говорив про загрозу від реалізації проєкту з будівництва газопроводу. "["Північний потік - 2"] може підірвати інтереси України, Польщі, низки інших близьких партнерів або союзників", - підкреслював Блінкен перед зустріччю з Маасом.

За припинення будівництва "Північного потоку - 2" виступила Партія зелених Німеччини, це закріплено в її передвиборчій програмі. У німецькій політичній силі вважають, що завершення будівництва газопроводу стане неправильною реакцією на анексію Росією українського Криму та її підтримку сепаратистів на Донбасі. За матеріалами Гордон.