Блінкен закликав Меркель зменшити ризики, які "Північний потік-2" несе Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав вжити заходів, аби зменшити ризики, які "Північний потік-2" несе Україні.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Глава Держдепу нагадав, що США як і раніше виступають проти будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" і закликав владу Німеччини "зробити конкретні кроки щодо зниження ризиків, які він представляє для України і європейської енергетичної безпеки".

Меркель та Блінкен також обговорили важливість координованої відповіді з боку трансатлантичного співтовариства на глобальні виклики, включно із викликами з боку Китаю та Росії.

Раніше голова німецького МЗС Гайко Маас заявляв, що Німеччина і США сподіваються завершити перемовини щодо "Північного потоку-2" до серпня.

США в травні вивели з-під санкцій проти оператора газопроводу та її директора Маттіаса Варніга, громадянина Німеччини. Але обмеження поширюються на російські компанії та судна, задіяні в будівництві. Це рішення пояснили тим, що газогін вже і так майже добудований, а санкції можуть зіпсувати відносини з Німеччиною.

Нагадаємо, що 10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з'єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу.

Як відомо, газопровід дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні кошти, навіть якщо не буде використовувати територію для транзиту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу "Північний потік-2" на негативне після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені. Проти запуску газопроводу різко виступає Польща. 15 червня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". За матеріалами LB.ua