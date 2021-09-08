Будинки продаватимуть разом із земельними ділянками - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який Закон усуває прогалини у правовому регулюванні питань, пов'язаних з оформленням та переходом прав на земельну ділянку у разі набуття права власності на нерухоме майно, розміщене на ній.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт No5248 у другому читанні підтримали 302 народні депутати.

Згідно з текстом пояснювальної записки, документ усуває прогалини та удосконалює окремі норми земельного, цивільного законодавства та законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, які регулюють перехід прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано, а також зворотний порядок одночасного переходу таких прав.

Законопроєкт уніфікує правила для переходу прав власності та всіх видів користування земельною ділянкою у випадку переходу права власності або права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на розташовані на такій земельній ділянці об`єкти нерухомого майна і вносить відповідні зміни до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України.

Одночасно доповнюється ст. 120 Земельного кодексу новою частиною, яка визначає, що предметом переходу права власності на об'єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду або окрему частку у праві спільної власності на такий об'єкт, об'єкт незавершеного будівництва), який розміщений на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності), що перебуває у власності попереднього власника нерухомого майна, повинна бути також така земельна ділянка (або окрема частка у праві спільної власності на неї). Умовою такого правочину є одночасний перехід права власності на земельну ділянку, або окремої частки від відчужувача до набувача майна.

Відповідні зміни також вносяться до статті 377 Цивільного кодексу, статті 7 Закону "Про оренду землі".