Членкинею наглядової ради НАК "Нафтогаз України" стала заступниця глави Офісу президента Свириденко

Заступницю глави Офісу президента України (ОПУ) Юлію Свириденко обрано членкинею наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України". Текст розпорядження про обрання Свириденко опубліковано на сайті Кабінету Міністрів України (№529-р) 31 травня 2021 року.

Зазначають, що Свириденко обрано до наглядової ради "Нафтогазу" як представницю держави строком не більше ніж на один рік.

Раніше, 19 травня, Кабмін оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Цим самим розпорядженням Кабмін продовжив на рік повноваження п'ятьох членів наглядової ради – Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів і Наталії Бойко.

Повноваження шостого члена наглядової ради, громадянина США Роберта Бенша, якого призначили як представника держави, припинили достроково. Замість нього й обрано Свириденко.

Як наголошують на сайті президента України, Свириденко – магістр за фахом "менеджмент антимонопольної діяльності", вона закінчила Київський національний торговельно-економічний університет.

З 2015 року Свириденко працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації (ОДА), а з липня до грудня 2018-го виконувала обов'язки голови ОДА. У вересні 2019 року Свириденко призначили заступницею міністра, а з липня 2020-го – першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Наприкінці минулого року Свириденко призначили заступницею глави ОПУ.



Кабінет Міністрів України оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу" 28 квітня. На його місце призначили Юрія Вітренка. 13 травня з ним підписали контракт на 12 місяців.



Юридично звільнити Коболєва безпосередньо Кабмін не міг. Тому розпустили наглядову раду "Нафтогазу". Кабмін своїм розпорядженням від 28 квітня достроково припинив повноваження незалежних членів наглядової ради НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клер Споттісвуд і представників держави в наглядовій раді – Наталії Бойко, Юлії Ковалів і Роберта Бенша. Згідно з рішенням Кабміну, із 30 квітня їх поновили на посадах, але не більше ніж на шість місяців.



Уряд повідомив, що за результатами засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" роботу наглядової ради і правління 2020 року визнали незадовільною. У Кабміні зазначили, що чистий консолідований збиток групи компаній 2020 року становив 19 млрд грн, водночас у затвердженому урядом фінплані планували одержати 11,5 млрд грн прибутку.



У "Нафтогазі України" назвали рішення Кабміну "юридичною маніпуляцією" і поверненням до ручного управління держкомпаніями.



Європейський союз, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) заявили про занепокоєння припиненням повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з метою звільнення Коболєва.



Члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Вони висловили незгоду з оцінкою Кабміном роботи групи 2020 року й відмовилися від пропозиції уряду попрацювати до обрання нового складу, оскільки призначення Вітренка створило конфлікт інтересів. Однак пізніше наглядова рада "Нафтогазу" погодилася продовжити працювати з Вітренком.

За матеріалами Гордон.