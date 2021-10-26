Ціна газу для населення від постачальника останньої надії має бути не вище 7,96 грн/куб.м

Кабінет міністрів зобов'язав постачальника останньої надії (ПОН) компанію НАК "Нафтогаз України" з 1 жовтня по 30 листопада постачати газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн/куб.м з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Про це йдеться у постанові Кабміну No1063 від 25 жовтня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.

Крім того, переможець конкурсу на постачальника "останньої надії" зобов'язаний постачати газ бюджетним установам та закладам охорони здоров'я за ціною не вище 16,8 грн/куб. метр з ПДВ.

Уряд також зобов'язав Оператора ГТС України за участю операторів газорозподільних систем (ГРС) автоматично включити в портфель постачальника "останньої надії" спожиті з 1 жовтня 2021 року обсяги природного газу бюджетниками (включно з комунальними та держустановами), постачання яким не здійснювалося жодними постачальниками.

З 1 травня 2021 року українських споживачів перевели на фіксовану ціну на газ, яка буде діяти до 30 квітня 2022 року.

10 липня Міністерство енергетики визначило ТОВ "ГК" Нафтогаз України" постачальником" останньої надії" на ринку природного газу.

У вересні постачальник "останньої надії" підняв ціну на газ до 12 грн за кубометр.

В жовтня постачальник "останньої надії" підняв ціну газу в 1,4 раза. За матеріалами LIGA.Бізнес