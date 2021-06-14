Ціна імпортного газу з початку року зросла більш ніж на 40%

Державна митна служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 травня 2021 року. Ціна склала 8030,6505 гривень або 291,7195 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з квітнем ціна зросла на 11,9% в гривневому еквіваленті і на 13,6% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на і 40,8% в гривнях і на 44,1% в доларах.

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла максимуму в 250 доларів на початку 2021 року.

За даними Держмитслужби, середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2021 року склала 5820,6 гривні за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 209,7 долара.

За прогнозом НБУ, влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. За матеріалами РБК-Україна.