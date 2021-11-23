Ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів

Ціни газових ф'ючерсів на європейських біржах протягом 23 листопада знову перевищили $1 тисячу за тис. куб. м.

Як повідомляє Bloomberg, сьогодні еталонні європейські ф'ючерси на газ зросли на 10,6% - до 92,90 євро за мегават-годину, або понад $1000 за тисячу кубометрів.

Зростання цін на газ пов'язують з погодними умовами - цього тижня у Європі очікується зниження температури повітря, що вплине на споживання газу в регіоні.

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а наприкінці вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

Вартість газу на хабі в Нідерландах у вівторок, 26 жовтня, становила приблизно 88 євро за МВт-год, або близько 1150 доларів за тисячу кубометрів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював стрімке зростання цін на газ на європейських біржах "енергетичною війною, яку "Газпром" розв'язав для шантажу і введення в експлуатацію Північного потоку-2". За його словами, це підтверджується зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками, і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи.

Президент Росії Володимир Путін стверджував, що газова криза в Європі стала наслідком дефіциту електроенергії, а не дій "Газпрому". Він також заявив, що РФ не може сильно збільшувати транзит газу через Україну, бо ГТС нібито може луснути. За матеріалами LB.ua