Ціна на газ в Європі перевищила $800 за тисячу кубів.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures досягла 65,5 євро кВт-год або $800,2 за 1000 кубометрів. Про це свідчать дані Ice Futures.

Це рекордна цінна для даного періоду року. Історичний пік ціни газу припав на березень 2018 року, коли Європу накрив холодний фронт Beats from the East (Звір зі Сходу) – до $1000 за тисячу кубометрів.

Поточний ріст ціни викликаний низьким рівнем запасів газу в підземних сховищах Європи при його обмеженому надходженні по трубопроводах і в скрапленому вигляді.

До переходу від закачування до відбору з підземних сховищ залишається трохи більше ніж місяць і рівень заповнювання становить 70,75%, що на 15,6 п.п. нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Частково, низький рівень запасів пов'язаний із зупинкою закачування газу Газпромом з початку серпня у два його німецьких сховища й обмеженим закачуванням в австрійське сховище.

Щоб скоротити дефіцит газу, оператори збільшили постачання скрапленого газу на європейські термінали на 16% у вересні в порівнянні з аналогічним періодом серпня.

9 вересня 2021 року ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $700 за тис.куб.

13 вересня Держдеп США спрогнозував дефіцит газу в Європі цієї зими.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ