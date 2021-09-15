Ціна на газ в Європі перевищила 840 доларів

Ціна на газ в Європі досягла позначки в 842,5 доларів за тисячу кубометрів. Біржова ціна газу знову побила історичний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонській біржі ICE.

Згідно з даними біржі, ціна Жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 842,5 доларів за тисячу кубометрів або 68,995 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Ціни на газ зростають на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи. Крім того, причиною зростання цін також називають відмову "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Польща має намір стати повністю незалежною від поставок російського газу з 2023 року.