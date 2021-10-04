Ціна на газ в Європі знизилася після оголошення про заповнення "Північного потоку-2"

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 4 жовтня різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку-2" після схвалення початку тестування трубопроводу Данським енергетично агентством.

У моменті котирування опускалися на 70 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгової сесії на лондонській біржі ICE.

Протягом години після виходу новин про "Північний потік-2" вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах опускалися на 70 доларів - до 1124 доларів за тисячу кубометрів.

Потім на торгах пройшла корекція і зниження котирувань сповільнилося до 40 доларів. Станом на 19:20, вартість ф'ючерсу становила 1160 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, сьогодні ціна газу на хабі TTF в Нідерландах перевищувала 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Зазначимо, вдень 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2".