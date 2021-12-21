Ціни на газ у Європі перевалили за $2000.

Ціни на газ на торгах 21 грудня перевищили $2000 за 1000 м³. Станом на 13.50 за київським часом котирування ф'ючерсів підлетіли до $2022,85 і продовжили зростати, свідчать дані лондонської біржі ICE Futures за 21 грудня.

Торги цього дня розпочалися зі зростання цін на січневі контракти на 4,2% - до €153,15 за МВт-год, тобто $1824,29 за 1000 м³. Ціни зростають уже третій тиждень поспіль і з 13 грудня тримаються на рівні понад $1380.

Ціни на газ на торгах 21 грудня перевалили за $2000 за 1000 м³

Нове зростання цін відбулося після повідомлень про те, що влада Німеччини не очікує позитивного рішення щодо сертифікації "Північного потоку" - 2" у першій половині 2022 року.

Водночас "Газпром" зупинив прокачування газу через Ямал - Європа. За даними сайта оператора Gascade, станом на 21-ше та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей. Газопровід працює в реверсному режимі й не постачає пального до Європи.

Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон 20 грудня написав на своїй сторінці у Facebook, що Росія не забронювала наявних вільних транзитних потужностей ДМСУ на січень 2022 року, попри на брак газу на європейському ринку. Згідно з чинним контрактом, "Газпром" має 109 млн м³ заброньованих потужностей на добу. За матеріалами Гордон.