Цьогоріч Україна може зібрати рекордний урожай пшениці - Шмигаль

В Україні вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, це більше, ніж за весь сезон торік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду 18 серпня сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні продовжується збір зернових і зернобобових культур. І цього року ми можемо вийти на рекордні показники врожайності в порівнянні з минулими роками", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, відповідні цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому. За минулий рік було намолочено 25 млн тонн пшениці.

"Для того аби зробити аграрний сектор ще більш конкурентоспроможним та зручним для учасників ринку, ми працюємо над створенням Аграрного реєстру. Це новий рівень (взаємин - ред.) між державою та сільгоспвиробником, що базується на принципах прозорості, зручності та доступності", - сказав Шмигаль.

За даними Мінагрополітики, станом на 12 серпня зернові та зернобобові культури зібрано на площі 9 млн га (56% до прогнозу) при врожайності 44,1 ц/га; намолочено 39,5 млн тонн зерна, з них 28,7 млн тонн пшениці.

Кабінет Міністрів 2 червня ухвалив постанову, якою визначив порядок ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру, а також перелік відомостей, що вносяться до нього.

За матеріалами Укрінформю