Депутат Європарламенту: "Північний потік - 2" - одна з найбільших помилок уряду Меркель

Газопровід "Північний потік - 2" - ганебний проєкт, який будують коштом суверенітету й економічної безпеки України. Про це 30 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яку транслюють на каналі "Україна" і YouTube-каналі Shuster online, заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Це ще одна голка з наркотиком у тіло Європи і багато грошей у кишені тих, хто втілює цей проєкт. Це роблять коштом єдиної Європи і такого не може відбуватися. На мою думку, це одна з найбільших помилок уряду [федеральної канцлерки Німеччини Ангели] Меркель", - сказав євродепутат.

Німеччина солідарна з Євросоюзом у питанні санкцій проти Росії, але й далі виступає за будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Про це канцлерка Меркель заявила під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи 20 квітня.

"Я знаю, що навколо "Північного потоку - 2" є багато суперечливих думок, зокрема, я знаю, як ставиться до цього питання багато країн - членів ПАРЄ... Але я хотіла б підкреслити, що газ, який ще не пішов "Північним потоком - 2", не гірший за газ, який іде через Україну, і за газ, який транспортують із Росії через Туреччину", - сказала федеральна канцлерка.

Литовський Сейм 27 квітня ухвалив резолюцію, яка закликає Росію негайно відвести війська від кордону з Україною та припинити агресію, провокації і пропаганду. Резолюція закликає ЄС відмовитися від реалізації енергетичних проєктів, які послаблюють євроатлантичну єдність (зокрема, від газопроводу "Північний потік - 2"). За матеріалами Гордон.