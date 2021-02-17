Депутат від "Слуги народу" вимагає розслідувати зникнення вугілля зі складів ТЕС
За його словами, через відсутність вугілля "Центренерго" змушена використовувати природній газ.
Низькі запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій повинні стати предметом розслідування спеціальної парламентської комісії.
Про це в середу, 17 лютого, заявив депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин, виступаючи на засіданні ВР, повідомляє "24 канал".
"Недозапас вугілля - один мільйон тонн на ТЕС. Вони зірвали план накопичення вугілля на своїх складах, - підкреслив депутат. - Через відсутність вугілля в необхідних обсягах держкомпанія "Центренерго" зазнає збитків, бо змушена використовувати для виробництва електроенергії дорогий природний газ". Жупанин також наголосив на необхідності розібратися в причинах, за якими 12 енергоблоків ТЕС зараз знаходяться в аварійному ремонті. При цьому 11 з них належать одній групі компаній.
"Як так вийшло, що коли сама теплова генерація планує ремонтні роботи, вони (енергоблоки - ред.) раптово випадають в аварійні ремонти в розпал опалювального сезону? Я сподіваюся, у тому, хто винен в цій ситуації, будуть розбиратися правоохоронні органи", - заявив депутат.
У зв'язку з цим він також запропонував парламенту направити звернення в Антимонопольний комітет України щодо розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів ринку генерації з метою створення дефіциту електроенергії й підняття її ціни. За матеріалами LB.ua