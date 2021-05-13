Держбанки продовжують закривати відділення і звільняти працівників - НБУ

Державні банки і банки з іноземним капіталом закрили 87 відділень у першому кварталі 2021 року. Про це повідомляється в огляді банківського сектора за січень-березень, опублікованому Національним банком України.

Зокрема, держбанки, включаючи ПриватБанк, закрили 81 відділення за звітний період. Іноземні банки - 6 відділень.

Навпаки, приватні банки відкрили 27 відділень у першому кварталі поточного року.

Всього, за 2020 рік в Україні було закрито 900 банківських відділень.

Державні та іноземні банки скоротили 1900 банківського персоналу за січень- березень 2021 року. З них держбанки - 1000 осіб, окремо ПриватБанк - 600 осіб, іноземні банки - 300 осіб.

Персонал приватних банків збільшився на 400 працівників. За 2020 рік чисельність банківського персоналу банків усіх форм власності скоротилася на 5000 осіб.

За 2019 рік українські банки закрили 507 структурних підрозділів, їхня загальна кількість на січень 2020 становить 8002.

9 липня 2020 року НБУ повідомив, що за перше півріччя 2020 року банки закрили 558 відділень в Україні, відкрили - 47. Найбільше кількість відділень за даний період закрив Ощадбанк - 320. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.