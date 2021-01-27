Держборг торік зріс на 550 млрд грн

У 2020 році сукупний державний борг України в гривневому еквіваленті зріс на 27,7% до 2,552 трлн грн, а в іноземній валюті - на 7% до $90,26 млрд.

За даними Міністерства фінансів, протягом грудня сума держборгу збільшилася в гривневому еквіваленті на 153,64 млрд грн, а в доларовому - на $6,01 млрд.

Зокрема зовнішній прямий борг склав 1,519 трлн грн (59,52% від загальної суми держборгу) або $53,72 млрд. Внутрішній борг становив 1,03 трлн грн (40,48%) або $36,53 млрд.

Державний борг склав 2,259 трлн грн (88,53% від сукупного боргу) або $79,9 млрд. Державний зовнішній борг склав 1,258 трлн грн (49,32% від сукупного боргу) або $44,51 млрд. Державний внутрішній борг - 1 трлн грн (39,21% від сукупного боргу) або $35,39 млрд.

Гарантований державою борг становив 292,7 млрд грн (11,47%) або $10,35 млрд, зокрема: гарантований державою зовнішній борг - 260,41 млрд грн (10,2%) або $9,21 млрд; гарантований державою внутрішній борг - 32,29 млрд грн (1,27%) або $1,14 млрд.

Сукупний держборг України в листопаді 2020 року склав 2,398 трлн грн, або $84,24 млрд.

У 2019 році держборг України зменшився до 1,99 трлн грн, але зріс до $82,83 млрд. За матеріалами finclub.net