Держборг України за місяць скоротився ще на пів мільярда доларів

Державний борг України за вересень скоротився ще на пів мільярда доларів. Сукупний борг перевищує 92 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів.

Повідомляється, що на кінець вересня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 445,52 млрд гривень або в еквіваленті 92,02 млрд доларів.

У порівнянні з попереднім місяцем державний і гарантований державою борг України знизився в гривневому еквіваленті на 39,8 млрд гривень або на 510 млн доларів. При цьому держборг зменшився на 31,1 млрд гривень (на 296 млн доларів), а гарантований державою борг - на 8,7 млрд гривень (213 млн доларів).

Державний борг станом на кінець вересня склав 2 168,82 млрд гривень (81,61 млрд доларів), з яких 45,5% становить державний внутрішній борг (ОВДП), а 54,5% - державний зовнішній борг за кредитами міжнародних фінансових організацій (22,4% загальної суми державного боргу), єврооблігацій (28,2%) та іншого зовнішнього боргу (3,9%).

Нагадаємо, в серпні державний борг України скоротився теж майже на пів мільярда доларів.

Загалом Київ у 2021 році має виплатити 585,13 млрд гривень по державному боргу. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом складуть 418,80 млрд гривень, за зовнішнім - 166,33 млрд гривень.