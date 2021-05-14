Держстат оновив рейтинг найбільших торгових партнерів України

За підсумками першого кварталу 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) склала 13,0% (4 290,4 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстату).

За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Польща (2 263,9 млн доларів, 6,9%), яка раніше займала четверте місце. На третьому як і раніше Німеччина (2 141,4 млн доларів, 6,5%).

Росія опустилася на четверте місце (2 022,8 млн доларів і 6,1%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою, а потім протягом двох років перебувала на другому місці.

США зберегли п'яте місце (1 814,2 млн доларів, 5,5%).

Всього на країни ЄС припадає 40,4% зовнішнього обороту України.

Зазначимо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми даними Державної митної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2021 року склав 39,511 млрд доларів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року (32,953 млрд доларів). За матеріалами РБК-Україна.