Держстат зафіксував прискорення зростання цін: що подорожчало

За підсумками травня зростання споживчих цін в Україні прискорилося в річному вимірі до 9,5% з 8,4% у квітні.

Як повідомили в Держслужбі статистики, інфляція на споживчому ринку у травні 2021 року в порівнянні з квітнем 2021 року становила 1,3%, з початку року - 6,1%. Базова інфляція в травні 2021 року в порівнянні з квітнем 2021 року склала 0,7%, з початку року - 3,9%.

Зокрема на споживчому ринку в травні ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,7%, найбільше подорожчали фрукти та соняшникова олія (на 14,5% і 6,8%). На 1,8-1% зросли ціни на м'ясо і м'ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу і продукти з риби. У той же час на 17,5% подешевшали яйця, на 0,5% - овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, через подорожчання цигарок на 1,4%. Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% пояснюється підвищенням цін на природний газ на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% за рахунок подорожчання проїзду в залізничному і автодорожньому пасажирському транспорті на 3% і 1,7% відповідно, палива і масел - на 1%.

Раніше НБУ прогнозував, що в кінці 2021 року інфляція складе 7%, але вже в першій половині 2022 повернеться в цільовий діапазон 5%.

У грудні минулого року споживча інфляція прискорилася до 5% в річному вимірі, що відповідає цілям монетарної політики Національного банку. За матеріалами UA.news