ДФС довела ухилення Нафтогазу від податків та змусила сплатити 3 мільярди в бюджет

Державна фіскальна служба довела факт ухилення від податків НАК "Нафтогаз України" та змусила компанію сплатити до державного бюджету 3 млрд гривень податку на додану вартість.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДФС у Фейсбуці.

Зазначається, що службові особи компанії "Нафтогаз Україна", починаючи з жовтня 2015 року, не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром". Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

Тому в червні 2021 року працівники фіскальної служби провели обшуки в акціонерному товаристві та, зокрема, зібрали докази вчинення службовими особами НАК умисних дій з ухилення від сплати податків.

"Представники державної компанії погодилися з аргументами слідства та сукупністю зібраних доказів і сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі понад 3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Наразі документальне оформлення завершення процедури розмитнення природного газу та сплати коштів до бюджету триває. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам компанії в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 тис. до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко назвав обшуки в НАК черговою перевіркою, яка не має дивувати, та пообіцяв максимально сприяти об'єктивному розслідуванню.