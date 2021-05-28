ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень за результатами обшуків у КМДА - Мельник

Кримінальні провадження відкрито за статтями про ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем і розкрадання державного майна, заявив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник на пресбрифінгу 28 травня, повідомила пресслужба відомства у Facebook.

У провадженнях фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяли кошти з місцевого бюджету Києва для проведення робіт і закупівель, зокрема виконавчий орган Київської міської ради (КМДА), АТ "Київметробуд", ПП "Київшляхбуд", ТОВ "Укртрансміст" та інші субпідрядні організації, деякі з них мають ознаки фіктивності, зазначено в повідомленні.

Суми збитків бюджету столиці або держави, які попередньо встановлено під час слідства, Мельник назвав такі: "Київський метрополітен" - 9 млн грн, "Київміськсвітло" - 12 млн грн, "Київзеленбуд" - 40 млн грн, "Київавтошляхміст" - 30 млн грн, "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" - 9 млн грн, "Київпастранс" - 40 млн грн, "Київавтодор" - 18 600 000 грн.

"Так, наприклад, при реконструкції парків сума збитків, а саме несплата податків одним із підрядників склала понад 30 млн грн. Використовуючи схему скруток, у підприємства, яке нібито виконувало реконструкцію, були відсутні працівники та відсутня виробнича і технічна можливість здійснювати реконструкцію п'яти київських парків. Субпідрядники також не залучалися. Вказане підприємство отримало коштів у сумі 180 млн грн. Також встановлено, що одне з товариств, ухиляючись від сплати податків, завдало збитків на суму 18,6 млн грн. Через це підприємство відбувалося придбання будівельних матеріалів, хоча сама фірма такі ТМЦ (товарно-матеріальні цінності. - "ГОРДОН") не постачає, тут також використовувалася схема скрутки ПДВ. Вказане підприємство отримало понад 100 млн грн. В іншому випадку один із субпідрядників "Київпастранс" отримав коштів на суму 35,5 млн грн. І вказане підприємство виконувало роботи з реконструкції трамвайних колій, де засновником є особа, яка перебуває на обліку у психіатричному закладі. Ця субпідрядна організація не мала ані активів, ані працівників", - розповів голова ДФС.

У період із 11-го до 27 травня провели 40 обшуків, зараз здійснюють допити посадових осіб і службовців комунальних та комерційних підприємств, огляди податкових і фактичних адрес підприємств, а також земельних ділянок та об'єктів, які фігурують у кримінальних процесах. Про підозру наразі повідомили чотирьох осіб, зазначили в Держфіскальній службі.

За матеріалами Гордон.