Для безпеки ЄС транзит газу через Україну слід зберегти принаймні до 2035 року - Вітренко
Задля безпеки Європейського Союзу транзит газу через Україну повинен бути збережений як мінімум до 2035 року, коли природний газ буде замінений на відновлювані джерела енергії.
Як передає Укрінформ, таку думку у Фейсбуці висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Для безпеки Європи потрібно, щоб транзит через Україну зберігався - до того часу, як природний газ буде замінений на відновлювані джерела енергії, а це принаймні до 2035 року. Україна - надійний транзитер, готовий запропонувати найконкурентніші умови для транзиту на цей час", - повідомив він.
За словами Вітренко, найбільш реалістичною гарантією збереження транзиту через Україну є, зокрема, перенесення на кордон РФ - Україна точок передачі газу в контрактах Газпрому, за якими блакитне паливо нині йде в Європу через Україну.
Також, на думку очільника Нафтогазу, потрібно створити на електронній платформі Газпромекспорту точки постачання додаткових обсягів газу на кордоні РФ - Україна. Це має бути зроблено для того, щоб європейські компанії самостійно могли замовляти транзит газу через Україну.
Крім того, необхідно розблокувати доступ до української газотранспортної системи з боку РФ для інших експортерів газу в Європу, зокрема з Центральної Азії.
"Газпром має забезпечити недискримінаційний доступ до всіх газопроводів, які поєднують Росію та Європу, в тому числі через Україну. Без цього "Північний потік - 2" не може запрацювати, оскільки при сертифікації оператора мають враховувати, в тому числі "принцип солідарності", - додав Вітренко.
У серпні компанія Nord Stream 2, оператор будівництва "Північного потоку - 2", програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.
"Північний потік - 2" - російський газопровід, збудований в обхід України. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".
У липні Німеччина та США досягли угоди, згідно з якою Америка не чинитиме опору добудові труби, а Німеччина зобов'язується вжити санкцій у разі агресії Росії проти України, а також допомогти Україні в енергетичній трансформації.