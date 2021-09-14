Для побутових споживачів ціна на газ залишиться незмінною - Шмигаль

Уряд виступає гарантом того, що ціна на газ для побутових споживачів за рік не зміниться.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на пресконференції.

"Ціна газу зафіксована річним контрактом НАК Нафтогаз на рівні 7 грн 96 коп. (за кубометр - ред.). Цей контракт діє до 1 травня наступного року. Далі він переглядається, і пропонується наступний контракт на наступний рік", - пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що в більшості газопостачальних компаній ціна газу для побутових споживачів також зафіксована на рівні менше або в районі 8 грн за кубометр.

"Це важливий момент. Тому що ціна на газ б'є світові рекорди, ціна на газ наближається і перевищує вже по деяких договорах 700 дол., і це більше 21 тис. грн за 1 тис. кубів. Відповідно, ми як уряд і Нафтогаз як державна компанія виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатися згідно з річним контрактом", - заявив Шмигаль.

Минулого тижня стартова ціна природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) перевищила 23 тис. грн на 1 тис. кубометрів.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет Міністрів готовий допомогти органам місцевого самоврядування пройти опалювальний сезон без підвищення тарифів на тепло.