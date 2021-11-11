Для Верховної Ради придбали автомобілів на близько 18 млн грн

Автобаза управління справами Апарату Верховної Ради України придбала низку автомобілів загальною вартістю 17,7 млн грн. За результатами тендеру від 9 листопада замовлення виконуватиме ТОВ "Автоарт ЛТД".

Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний майданчик системи Prozorro.

Так, компанія поставить Апарату ВР 17 автомобілів: * Два автомобілі Toyota Proace Verso по 1 613 170,00 грн.

* Два автомобілі Toyota Land Cruiser Prado по 1 425 275,00 грн * Два автомобілі Toyota Camry Premium+ по 1 179 540,00 грн * Одинадцять автомобілів Toyota Camry по 842 280,00 грн

Майже 80 народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання у 2019 році скористалися правом виклику чергового службового автомобіля.

Останній раз на сайті ВР публікувалася інформація про використання народними депутатами України службових чергових автомобілів за період з 1 червня по 30 червня 2019 року.

Управління справами Апарату Верховної Ради замовило ТОВ "Бриліантс Груп" ремонт кулуарів на суму 41,50 млн гривень.