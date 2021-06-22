До Реєстру індустріальних парків включили 49 парків - Шмигаль

Станом на сьогодні до Реєстру індустріальних парків уже включено 49 парків.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-заходу "Інвестиційний клімат в постпандемічній Україні", повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"У напрямку розвитку інвестиційної інфраструктури реалізується Закон "Про індустріальні парки". Станом на сьогодні до Реєстру індустріальних парків вже включено 49 парків", - зазначив Шмигаль.

Реалізація реформ, за його словами, перш за все сприяє просуванню України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, і водночас має безпосередній зв'язок із покращенням інвестиційного клімату в Україні.

Прем'єр-міністр також нагадав, що 10 лютого цього року Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн За матеріалами Укрінформ.