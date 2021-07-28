Дороги "Великого будівництва" не будуть платними - Кубраков

Автомобільні дороги, які будуються в Україні за програмою "Велике будівництво", ніколи не будуть платними.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Фейсбуці.

Він зазначив, що наразі в Україні готуються проєкти державно-приватного партнерства (ДПП) у дорожньому будівництві, в рамках яких держава сплачуватиме частину коштів інвесторам.

"Внески інвестора компенсуватимуться з державних коштів. Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як "availability payments" або "плата за доступність", - підкреслив міністр.

Він додав, що окрім виплат за зроблену роботу, інвестор також отримуватиме на наступні 20-25 років контракт на утримання оновленої ділянки дороги.

Кубраков нагадав, що у жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі. Йдеться про 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1 500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів ДПП: Харків - Дніпро - Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль - Полтава (М-03); Херсон - Миколаїв (М-14); Київ - Житомир - Рівне (М-06); Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М- 19); Дніпро-Кривий Ріг - Миколаїв (M-04, H11).

Очільник Мінінфраструктури розповів, що наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів. Наразі розробляються два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий - Мукачево (для цього проєкту розробляється техніко-економічне обґрунтування за кошти компанії "Онур Конструкціон Інтернешнл") та будівництво дороги Краковець - Броди - Рівне (ТЕО розробляє компанія "Автомагістраль-Південь").

"Обидва ТЕО мають бути завершені до кінця цього року. Розробка техніко- економічного обґрунтування є приватною ініціативою, після завершення досліджень буде оголошено відкритий конкурс, який має визначити майбутнього концесіонера", - наголосив Кубраков.

Він також зауважив, що постанова уряду від 23 грудня 2020 року визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд для доріг, які побудовані на умовах концесії і вона не стосується доріг, збудованих в рамках ДПП. Основне завдання постанови - створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні. Визначена постановою вартість є граничною, тобто найвищою, і в її межах визначатиметься вартість проїзду по конкретному маршруту відповідно до ТЕО.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 23 грудня 2020 року затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Він визначатиметься відповідно до категорії транспортних засобів та за кожний кілометр автошляху. Зокрема, ставка плати за кожен кілометр відстані для мотоциклів, легкових авто та вантажівок масою до 3,5 тонн становить 0,023 євро, для вантажівок масою до 12 тонн та автобусів (до 29 місць для сидіння) - 0,045 євро, а для вантажівок масою понад 12 тонн та автобусів (понад 29 місць для сидіння) - 0,133 євро.