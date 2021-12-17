Другу гілку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом

Російський газопровід "Північний потік-2" досі не сертифікували, проте газом почали заповнювати вже другу гілку газопроводу. Про це повідомляє пресслужба компанії Nord Stream 2 AG.

"17 грудня розпочалася процедура заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Аналогічно процедурі, проведеної по першій нитці, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня об'єму та тиску", - йдеться в повідомленні.

Там також розповіли, що пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу на цій гілці були завершені успішно.

"Про наступні технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково", - додають у пресслужбі.

1 нитку газопроводу почали заповнювати 4 жовтня.

Німеччина, з одного боку, добре обізнана про загрозу, яку представляє для України Росія, а з іншого - німецький політикум нічого не пропонує для реального забезпечення нашої безпеки. І це один із головних викликів у двосторонніх відносинах Києва та Берліна, який був, є, і, ймовірно, ще якийсь час збережеться, зазначає в інтерв'ю ZN.UA посол України Андрій Мельник.

У Білому домі переконують, що газопровід "Північний потік-2" не є важелем впливу для президента Росії Владіміра Путіна, позаяк на цей момент він не працює. За матеріалами ZN.ua