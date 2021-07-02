Екскерівництву Міноборони та менеджменту "Кузні на Рибальському" повідомили про підозри

Колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та ПрАТ "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру через поставку до Збройних Сил України військової техніки низької якості. Про це на брифінгу повідомив начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк, передає УНН.

Як повідомили у ДБР, голова правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підбурив заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством.

Посадовець Міністерства дав вказівку підлеглим йому керівникам одного із департаментів МОУ на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з вказаним ПрАТ.

Під час слідства встановлений інший факт перевищення службових повноважень заступником Міністра оборони України та одним із директорів ввіреного йому Департаменту.

Вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС", які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України, додали у ДБР.

Злочинними діями колишніх посадових осіб Міноборони державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн.

Під час обшуків у одного з фігурантів слідчі ДБР вилучили зброю та значну суму готівки: понад 364 тис. доларів, близько 53 тис. євро та майже 3 млн гривень.

Повідомили про підозру колишнім посадовцям Міністерства оборони України:

заступнику міністра оборони України у 2015-2019 рр;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України у 2015-2017 рр;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України у 2018-2019 рр.

Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 4261 та ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 КК України.

Також повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) ч. 4 ст. 4261 КК України.

Головою правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" є Валерій Шандра. Відомо, що серед акціонерів ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" одним із кінцевих бенефіціарних власників є Петро Порошенко, іншим - Ігор Кононенко. У 2018 році вони продали завод Сергію Тігіпко.

"Богдан Мотороз" також мала стосунок до Порошенка - ця компанія була заснована спільно з Ігорем Гладковським.

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29 грудня 2020-го року господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство Автомобільної компанії "Богдан Моторс", що входить в корпорацію Богдан.

У липні 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснювали обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс". Обшук відбувався в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем особами ПАТ "Укрексімбанк" (100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів).

19 січня цього року Міністерство оборони України заявило про намір судитись з ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" через невчасне виготовлення та поставку середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна".

У вересні 2019 року Печерський районний суд Києва арештовував завод "Кузня на Рибальському", який раніше належав п'ятому президентові Петру Порошенку у рамках провадження щодо його купівлі-продажу. За матеріалами УНН.