Експерт пояснив, чому Україна отримала всього 2,7 млрд доларів від МВФ

У понеділок, 23 серпня, Україна отримала на свій рахунок у Міжнародному валютному фонді 2,7 млрд доларів допомоги. Росії перерахували 17,5 млрд доларів, а Китай отримав - більш як 40 млрд доларів.

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб розповів РБК-Україна, як розподілялися ці кошти й чи потрібно їх повертати.

"У розподілі SDR брали участь всі країни-члени МВФ. Всього було емітовано 456 млрд SDR (близько 650 млрд доларів). Кожна країна автоматично отримує свою частину пропорційно своїй квоті в капіталі МВФ. Частка України в МВФ - 0,42%, звідси і сума, яку отримає країна", - пояснив експерт.

Іосуб зазначив, що отримані 2,7 млрд доларів - це не кредит, тому повертати їх не треба. Водночас ці гроші можна витратити на погашення боргів перед самим МВФ.

"Є можливість поміняти ці SDR на інші світові валюти: долар, євро і т.д. у цьому випадку ці гроші можна витрачати на що завгодно, без жодних обмежень, у них немає ніякого цільового призначення. Однак, на практиці, гроші з міжнародних активів (золотовалютних резервів) витрачаються в першу чергу на погашення зовнішніх боргів, а, при необхідності, на валютні інтервенції для підтримки гривні при різкій перевазі попиту на валюту над її пропозицією. Саме так напевно і будуть витрачатися ці кошти", - розповів він.

Експерт також спрогнозував, як отримана допомога може вплинути на курс гривні.

"Безпосередньо на курс гривні це не впливає. Однак непрямий ефект буде пов'язаний зі зростанням міжнародних активів, і зниженням необхідності рефінансувати зовнішній борг рівно на величину отриманої суми. А це призведе до зростання довіри до гривні й зменшує ризики зниження її курсу", - додав Іосуб. За матеріалами РБК-Україна.