Експорт зернових перевищив 26 мільйонів тонн - Мінагро

З початку 2021/2022 маркетингового року (МР, почався із 1 липня 2021 року) по 6 грудня 2021 року експорт зернових та зернобобових сягнув 26,08 млн тонн, що на 3,78 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики.

Зокрема, було експортовано 14,60 млн тонн пшениці (на 2,502 млн тонн більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР), 4,97 млн тонн ячменю (на 1,26 млн тонн більше), 82,9 тис. тонн жита (на 81,2 тис. тонн більше), 6,21 млн тонн кукурудзи (на 84 тис. тонн більше). Також за цей період було експортовано 53,1 тис. тонн борошна (на 17,4 тис. тонн менше).

Як повідомлялося, за 2020/2021 МР з України було експортовано 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема: 16,64 млн тонн пшениці, 4,23 млн тонн ячменю, 18,4 тис. тонн жита, 23,08 млн тонн кукурудзи.

За даними Мінагрополітики, станом на 19 листопада, українські аграрїі зібрали 76,7 млн тонн зернових та зернобобових на площі 14,9 млн га.