Експорт зернових перевищив 9 мільйонів тонн - Міністерство аграрної політики

Станом на 3 вересня експорт зернових та зернобобових у 2021/2022 маркетинговому році (МР, почався із 1 липня 2021 року) сягнув 9 140 тис. тонн, що на 1 105 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, з 1 липня по 3 вересня 2021 року було експортовано 4 998 тис. тонн пшениці (на 255 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР), 2 835 тис. тонн ячменю (на 678 тис. тонн більше), 12,8 тис. тонн жита (на 11,4 тис. тонн більше), 1 272 тис. тонн кукурудзи (на 669 тис. тонн більше).

Також за цей період було експортовано 25,0 тис. тонн борошна (на 11,1 тис. тонн менше).

Як повідомлялося, за 2020/2021 МР з України було експортовано 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема: 16,64 млн тонн пшениці, 4,23 млн тонн ячменю, 18,4 тис. тонн жита, 23,08 млн тонн кукурудзи.

За даними Мінагрополітики, на 3 вересня 2021 року в Україні вже намолочено 44,8 млн тонн зерна нового врожаю.