Електронні трудові книжки: у Пенсійному фонді розповіли про важливе нововведення

В Україні запрацював закон про електронні трудові книжки, що передбачає введення обліку стажу в електронній, а не в паперовій формі. При цьому нововведення не означає, що паперова книжка буде повністю припинена.

Про це розповів голова правління Пенсійного Фонду Євген Капінус в ефірі каналу "Україна 24".

Він також пояснив, як на практиці відбуватиметься перехід на Е-трудові. Як будуть переводити дані в електронні трудові

Керівник ПФУ зазначив, що у відомстві формується реєстр ще з 2000 року, і він наповнюється інформацією про трудовий стаж з 2004 року. Зараз ця система - діюча.

"Коли йдеться про наповнення інформації з паперових трудових книжок, це означає, що буде внесена додаткова інформація, яка до 2004 року, і перевірена інформація, яка є після 2004 року", - розповів Капінус.

Згідно з законом, для того, щоб відбулося таке наповнення, протягом 5 років роботодавець або застрахована особа повинні подати відповідну скан-копію своєї трудової книжки до ПФУ. Зробити це можна через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду або через мобільний додаток.

"Після цього працівниками ПФУ відповідні скани будуть розшифровані та введені в систему. Як роботодавець, так і працівник зможуть користуватися цією системою, яка необхідна з працевлаштування, стажу, зарплати тощо - і надалі її вести вже не в паперовому, а електронному вигляді", - сказав він. Чи діятимуть паперові книжки

Зазначається, що громадянин за бажанням може вимагати, щоб паперова трудова книжка велася. При цьому основний набір інформації буде міститися в електронному реєстрі.

"Ми вже отримали понад 650 тисяч скан-копій трудових книжок", - додав Капінус. Що робити, якщо втратили трудову книжку

Як розповів представник ПФУ, на сьогодні є загальна стандартна процедура відтворення інформації з трудових книжок.

"Людина може подати інші документи: довідку з роботи, інші документи, що підтверджує. Вони також будуть зацифровані. Якщо підприємства немає, то в такому випадку воно мало подати документи в архіви, і з архівів підійметься відповідна інформація, якщо буде така необхідність", - пояснив він.

Однак якщо ця інформація до 2000 року, то в ПФУ користуються виключно реєстром, і людині тоді не потрібно шукати якусь додаткову інформацію - вона вся буде присутня в електронному вигляді. За матеріалами РБК-Україна.