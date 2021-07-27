Енергоатом отримав за пів року 1,1 мільярда чистого прибутку

За перше півріччя 2021 року чистий прибуток національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" становить 1,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі НАЕК.

"Чистий прибуток ДП "НАЕК "Енергоатом" за перше півріччя 2021 року становить 1,1 млрд грн. При цьому валовий прибуток НАЕК за півроку дорівнює понад 2,7 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Енергоатом міг завершити перше півріччя з кращими фінансовими показниками, якби не кілька несприятливих для діяльності компанії чинників.

Перший - це дві кризи на ринку "на добу наперед" (РДН), що спричинили різке падіння цін на електроенергію у 2-2,5 раза у травні та червні.

Другий чинник - величезна прострочена дебіторська заборгованість перед НАЕК за відпущену нею продукцію; станом на 1 липня 2021 року вона становить понад 20,1 млрд грн.

У компанії уточнили, що 11,6 млрд грн із загальної суми - борг ДП "Енергоринок", ще 8 млрд грн заборгували ДП "Гарантований покупець" та НЕК "Укренерго" - 5,7 млрд грн та 2,5 млрд грн відповідно.

За словами віцепрезидента Енергоатома Хартмута Якоба, прибуток міг би бути ще вищим, якби не ціна на електроенергію, яку компанія постачає, виконуючи покладені на неї спеціальні обов'язки (ПСО) із забезпечення населення електроенергією.

Так, встановлена ціна, за якою НАЕК відпускає електричну енергію в рамках ПСО - 15 коп. за 1 кВт-год, що є значно меншою за собівартість її виробництва. Однак фактично Енергоатом отримує за неї не більше 7-8 коп. за кВт-год.

"Якщо у структурі валового доходу компанії врахувати вартість її втрат від виконання ПСО, які відповідно до закону має компенсувати держава, то чистий прибуток Енергоатома становив би майже 10 млрд грн, і він міг би сплатити до державного бюджету не менше 8 млрд грн дивідендів", - додали в компанії.

ДП "НАЕК "Енергоатом" на сьогодні є прибутковим підприємством, і за підсумками 2021 року його прибуток має становити 0,5 млрд дол. Як передає Укрінформ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня.

Кабінет Міністрів продовжив термін дії чинного покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії (ПСО) до 1 серпня 2021 року.