"Енергоатом" викупив майже всю доступну потужність для імпорту е/е з Білорусі у листопаді - результати аукціону

НАЕК "Енергоатом" викупив майже всю доступну потужність міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді - 885 МВт із 900 МВт, запропонованих НЕК "Укренерго" на аукціоні в середу.

Про це свідчать оприлюднені на сайті НЕК його результати. Другий переможець аукціону - ТОВ "Електро Ком'юніті" закріпило за собою потужність 15 МВт.

Гранична ціна доступу до перетину внаслідок аукціону становила 601 грн/МВт- год.

В аукціоні брали участь 16 компаній, зокрема ТОВ "Артлекс-Енерджі", "Смартсол", "Овіс Трейд", "Електро Україна", "Смарт Трейд Енерджі", "ОНК- груп", "Електротрейдинг Груп", "Електро Партнерс", "Захід Енерго Збут", "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг" "СНІП України", "Нова-Енергетична-Компанія", "Південь Енерго Збут".

Як повідомлялося, сьогодні джерело Енергореформи в уряді зазначило, що національний енергорегулятор не продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Білорусі і Росії, що діє до 31 жовтня, через дефіцит палива на ТЕС. За матеріалами Інтерфакс-Україна.