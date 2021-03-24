ФОП і працівникам, які постраждали внаслідок обмежень у "червоних" зонах, виплатять по 8 тис. грн

Держава готова фізичним особам-підприємцям та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у "червоних" зонах, по 8 тис. грн. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що такі виплати планується здійснювати по аналогії тих, які люди отримували взимку.

"Але ми також очікуємо, що крім державної підтримки, органи місцевого самоврядування запровадять для цих людей додаткові виплати", - йдеться в повідомленні.