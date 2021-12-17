Газова зброя проти Кремля: як німецький регулятор зіграв на руку Україні

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) відклало сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", щонайменше, на пів року. Це пов'язано з юридичними проблемами. Так, оператор газопроводу - компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, має створити дочірню структуру в Німеччині, як цього вимагає законодавство ФРН. Отримана перерва грає на руку Україні.

Про те, що Федеральне мережеве агентство Німеччини відклало сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", щонайменше, на пів року стало відомо у четвер, 16 грудня. "У першій половині (2022 року) рішень не буде", - процитувало агентство Reuters слова голови BNetzA Йохена Хоманна. Раніше заступник голови фракції Вільної демократичної партії у бундестазі Олександр Граф Ламбсдорфф зазначав, що "Північний потік-2" може бути сертифікований не раніше ніж у вересні 2022 року. Потреба сертифікації СП- 2, згідно з європейськими нормами, є обов'язковою умовою введення газопроводу в експлуатацію.

Затримка процесу пов'язана з тим, що головний оператор "Північного потоку- 2", компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, має створити свою дочірню структуру в Німеччині, як цього вимагає законодавство ФРН. Відзначимо, що Nord Stream 2 AG на 100% належить російському "Газпрому". Залишається незрозумілим, чому "Газпром", який, безперечно, має численний штат досвідчених юристів, спочатку не передбачив такого розвитку подій.

Втім, і без юридичних тонкощів, із сертифікацією ПП-2 можуть виникнути проблеми. Експлуатація об'єкта має відповідати вимогам європейського законодавства. В рамках антимонопольних правил має бути забезпечений анбандлінг, тобто відокремлення діяльності оператора ГТС від видобутку газу (нагадаємо, що Nord Stream 2 AG на 100% належить російському газовому монополісту). Крім того, згідно з європейськими нормами, право на закачування газу в трубопровід повинні мати і треті сторони, але "Газпром" знову ж таки через своє монопольне становище поки не готовий надати конкурентам половину потужності своєї труби.

Зазначимо, що до процесу сертифікації "Північного потоку-2" залучено українські компанії "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України", які готові надати вагомі аргументи проти російського проєкту. Позиція української сторони загальновідома - "Північний потік-2" є політичним, а не комерційним проєктом і є зброєю економічної війни проти України. Після того, як ПП-2 буде введено в експлуатацію, транзит російського газу через українську газотранспортну систему припиниться і наша країна стане вразливішою до агресії Росії.

Позицію нашої країни підтримують країни Східної Європи, зокрема Польща та держави Балтії. Російська сторона і сама створює ґрунт для таких підозр. Після завершення будівництва ПП-2, 10 вересня, російська сторона вдалася до різних форм тиску та шантажу для того, щоб європейці якнайшвидше дозволили ввести газопровід в експлуатацію.

Але навіть якщо BNetzA, попри всі аргументи, все ж таки дасть "зелене світло" російському газопроводу, проєкт може зупинити Єврокомісія. Така можливість існує. Нагадаємо, 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудив накопичення російських військ біля кордонів з Україною. У цій резолюції вказується, що військові дії проти нашої країни "матимуть високу економічну та політичну ціну" і спричинять серйозні санкції. Це заморожування фінансових та фізичних активів у ЄС, заборони на поїздки, а також виключення Росії із платіжної системи SWIFT. У резолюції міститься заклик не вводити в дію трубопровід "Північний потік-2", незалежно від того, чи приведуть його колись у відповідність до Газової директиви ЄС.

До цього слід додати і тиск із боку США. 16 грудня Сенат США зареєстрував "Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони", що передбачає, серед іншого, надання Києву $450 млн на військові потреби та негайні санкції щодо оператора "Північного потоку-2" у разі розширення військової агресії РФ проти України. Зазначимо, що широкомасштабний наступ Росії на територію нашої країни, про який багато говорять останніми тижнями, може поставити хрест на будь-яких спробах ввести в експлуатацію "Північний потік-2" ще до завершення його сертифікації. А цей проєкт, в який уже вкладено понад $10 млрд, є надзвичайно важливим для РФ. Тому призупинення сертифікації дає перепочинок для України і сильно знижує ймовірність ескалації принаймні протягом найближчих 6-8 місяців. Денис Попович, спеціально для "Слово і діло"