"Газпром" не планує нарощувати постачання газу до ЄС, свідчать результати аукціонів - Макогон

Російський "Газпром" не планує збільшувати постачання газу до ЄС щонайменше до другого кварталу 2022 року, свідчать результати аукціонів з розподілу потужностей. Про це заявив у середу гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише УНН.

"Згідно з результатами аукціонів з розподілу потужностей, Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС ні у грудні, ні у 1-у кварталі 2022 року. Максимальний обсяг, що планується для транзиту, складає 109 млн на добу (40 млрд куб. м на рік)", - написав Макогон у Facebook.

Зі слів очільника ОГТСУ, усі голосні заяви про збільшення постачання до ЄС поки не мають відображення у реальних діях Газпрому.

"Україна і без запуску ПП2 готова забезпечити транзит значних додаткових обсягів газу до ЄС. Нагадаю, що 2 роки тому транзит складав 277 млн млн куб. м на добу, або у 2,7 раза більше, ніж зараз", - додав він.

Раніше низка рос. ЗМІ писала про те, що Газпром "різко збільшив транзит через Україну". Повідомлялось також, що російська газова компанія починає закачування газу в п'ять європейських підземних сховищ.

Водночас в ОГТСУ стверджують: обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів, після зниження майже наполовину на початку місяця.

Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти вверх. Висока вартість газу спонукала уряди й компанії вдатися до інших джерел палива, що спричинило зростання цін і на інші енергоносії. На початку жовтня ціни на газ наближалися до рекордних 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів, проте потім знизилися.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопостачанням викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує постачання, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити постачання газу, сказавши, що "Північний потік-2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення. За матеріалами УНН.