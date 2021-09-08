Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність - голова PGNiG

Газопровід Nord Stream 2 ("Північний потік-2"), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям. У такому разі Газпром не зможе його експлуатувати на повну потужність і змушений буде використовувати для транзиту й газотранспортну систему України.

Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павел Маєвський під час XXX Eкономічного форуму у Карпачі (Польща), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завершення будівництва газопроводу за умови, що він функціонуватиме згідно з європейськими регуляціями, означатиме, що Газпром не зможе його використовувати на повну потужність. Якщо він не зможе цього робити, то змушений буде далі транспортувати газ через Україну. Це дуже важливо. Українці є нашими союзниками у боротьбі за енергетичну солідарність і її застосування у контексті реалізації проєкту Nord Stream 2", - підкреслив Маєвський.

У контексті українсько-польської співпраці у газовій сфері голова правління PGNiG зазначив, що за 5 років компанія експортувала в Україну понад 3 млрд куб.м. природного газу, зокрема частину після регазифікації з LNG-терміналу.

Він зауважив, що поклади газу в Україні оцінюються на сьогодні як найбільші в Європі - приблизно 1 млрд куб. м газу. Тож у питанні видобутку газу в Україні польська компанія разом із партнером - компанією "Енергетичні ресурси України" - вбачає для себе значні перспективи.

"Ми попередньо підписали меморандум на пошук газу в Україні. У нас є угода на використання українських газосховищ, ми також маємо концесію на видобуток газу на заході України, поблизу кордону з Польщею. Ці поклади є аналогічними до польських у Підкарпатському воєводстві, і ми сподіваємося на успіх",- сказав Маєвський.

Він додав, що PGNiG має угоди з польськими компаніями Geofizyka Torun і Exallo Drilling, які проводять газорозвідку, сейсмічні дослідження та буріння свердловин, і вони можуть виконувати цю роботу в Україні.

"Тому український ринок ми сприймаємо як дуже перспективний", - підсумував голова правління PGNiG.

У серпні компанія Nord Stream 2, оператор будівництва "Північного потоку - 2", програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

"Північний потік-2" - російський газопровід, збудований в обхід України. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".

У липні Німеччина та США досягли угоди, згідно з якою Америка не чинитиме опору добудові труби, а Німеччина зобов'язується вжити санкцій у разі агресії Росії проти України, а також допомогти Україні в енергетичній трансформації. За матеріалами Укрінформ.