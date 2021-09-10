"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Російська компанія "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", інформує Радіо Свобода.

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України. Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи та важіль для тиску Москви на Київ. У Росії таке формулювання питання відкидають.

Про завершення будівництва вранці повідомив голова правління компанії Олексій Міллер на оперативній нараді, повідомляє пресслужба "Газпрому". Роботи з укладання труб завершили 6 вересня. Постачання газу трубопроводом можуть початися з 1 жовтня, а обидві нитки можуть запрацювати до 1 грудня, повідомляло раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Зараз значна частина російського газу в Європу поставляється територією України. Вашингтон і низка країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ і посилить залежність країн ЄС від російських постачань. "Газпром" у відповідь звинувачує США в недобросовісній конкуренції.